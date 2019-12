Bolaise reage à expulsão: "Contratem-no para Hollywood"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Bolaise foi expulso no encontro deste sábado, em Portimão, a contar para a Taça da Liga, e reagiu à decisão do árbitro de forma irónica nas redes sociais.

O avançado viu o segundo cartão amarelo após um lance com Willyan. O árbitro considerou que o jogador dos leões atingiu o adversário na cara e expulsou-o. A decisão levou a uma grande contestação do Sporting e tira o congolês do clássico com o F. C. Porto para Liga, em Alvalade.

A reação de Bolaise não se fez esperar: "Fui expulso hoje por este lance. Contratem-no para Hollywood", escreveu nas redes sociais.

O Sporting venceu (4-2), este sábado, o Portimonense, em Portimão, e apurou-se para a "final four" da Taça da Liga. Jackson Martínez, de grande penalidade, inaugurou o marcador. Pouco depois, a equipa da casa ampliou a vantagem graças a um autogolo de Mathieu mas Vietto reduziu. Já no segundo tempo, Rafael Camacho fez o empate para o Sporting e Plata e Luiz Phellype selaram a vitória.