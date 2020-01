Hoje às 20:38 Facebook

A final da edição 2019/20 está viva, disputada este sábado, no Municipal de Braga, está bem viva. Faltam os golos, sendo que os ferros das duas balizas tiveram grande protagonismo nos primeiros 45 minutos.

Logo aos cinco minutos, na primeira grande oportunidade de golo do jogo, Ricardo Horta atirou à barra da baliza portista, defendida por Diogo Costa. A bola ainda sobrou para Galeno, mas Alex Telles tirou de forma espetacular e decisiva.

Aos 17 minutos, o F. C. Porto respondeu por intermédio do colombiano Luis Díaz, cujo remate também bateu no ferro.

Por fim, ao minuto 38 foi a vez de Soares levar a bola a bater com estrondo na barra da baliza arsenalista.