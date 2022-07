Bolas paradas ditam adeus de Portugal ao Campeonato da Europa

JN Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Com quatro golos sofridos de bola parada, Portugal despediu-se do Campeonato da Europa com uma derrota, por 5-0, frente à Suécia.

A Portugal só a vitória interessava diante da Suécia, vice-líder do ranking mundial de seleções, para poder chegar aos quartos de final do Europeu.

Porém, a missão das jogadoras portuguesas sofreu um revés quando, aos 21 minutos, Filippa Angeldal, na sequência de um pontapé de canto, aproveitou uma saída em falso de Patrícia Morais, em estreia neste Euro, para inaugurar o marcador.

Pouco depois, a lateral direita Catarina Amado foi forçada a sair, por lesão, tendo o rol de contrariedades lusas ficado completo em cima do intervalo, quando Filippa Angeldal, que bisou, e um autogolo de Carole Costa ampliaram a vantagem sueca para 3-0, ambas na sequência de bolas paradas.

A segunda parte abriu com o quarto golo das nórdicas, por Asllani, na conversão de uma grande penalidade por mão na bola de Diana Silva, no interior da área portuguesa.

As melhores ocasiões lusas surgiram na reta final da partida, por Jéssica Silva e Andreia Norton, que após bons trabalhos individuais remataram para fora.

Na compensação, Blackstenius, que já tinha visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, fechou as contas do encontro com o golo da tarde, num remate forte e colocado, indefensável para Patrícia Morais.

PUB

Portugal despede-se do Campeonato da Europa com um ponto somado em três jogos, obtido na ronda inaugural do Grupo C, diante da Suíça (2-2). Seguiram-se derrotas com os Países Baixos (3-2) e, hoje, com a Suécia. As neerlandesas, que bateram a Suíça (4-1) no restante jogo da última jornada do grupo, e as suecas avançam para os quartos de final do torneio.