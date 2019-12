Bolasie foi despenalizado e é opção frente ao F. C. Porto

Hoje às 15:56 Facebook

Sporting recorreu do segundo cartão amarelo mostrado ao avançado e o Conselho de Disciplina despenalizou o jogador.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol despenalizou Bolasie, avançado do Sporting, que poderá assim ser opção frente ao F. C. Porto, no clássico de domingo, a disputar-se em Alvalade.

O jogador tinha sido expulso no jogo da Taça da Liga, entre os leões e o Portimonense, depois de protagonizar um lance com Wyllian.

No entanto, o CD acedeu ao recurso do Sporting, que contestou o segundo cartão amarelo mostrado ao jogador, por entender que não existia qualquer irregularidade.