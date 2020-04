Boloni: "Disse logo que o Ronaldo ia superar Eusébio e Figo"

Hoje às 16:38 Facebook

Laszlo Boloni, que será para sempre recordado por ter lançado Cristiano Ronaldo no Sporting, recordou tempos antigos numa entrevista ao jornal espanhol Marca.

"Não sabia que iria ser um dos melhores da história, mas sabia que, sem lesões, seria um jogador muito bom. Naquela época perguntaram-me numa entrevista e eu disse que ele iria superar o Figo e até o Eusébio. Essas palavras deram-me problemas, pois são Deuses em Portugal e comparar um jovem com Deuses...", recordou Boloni.

Cristiano Ronaldo, que tinha 17 anos, seis meses e nove dias quando foi lançado por Laszlo Boloni na equipa principal do Sporting, já naquela altura deixava o treinador romeno encantado. "Ele era ponta-de-lança nos juniores, mas só pesava 60 quilos. Achei que ia ter muitos problemas com centrais de 100 quilos. Na ala, com o que jogava, ia ser muito melhor. Estou contente com a minha decisão, mas no início foi difícil porque o Cristiano só queria driblar", disse.

"Disse-lhe que um drible é importante, dois também, mas cinco são demasiados. Foi inteligente e encontrou o seu caminho. Ele convidou-me para a primeira gala da Bola de Ouro onde esteve e agradeceu-me publicamente", referiu.