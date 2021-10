Bolsonaro impedido de entrar no estádio do Santos por não estar vacinado

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:27 Facebook

Jair Bolsonaro foi, este domingo, impedido de entrar no estádio para assistir ao vivo ao Santos-Grémio por não estar vacinado.

Para entrar no recinto, na Vila Belmiro, todos os espetadores tiveram de apresentar o certificado de vacinação completa ou um teste PCR negativo num prazo de 48 horas. Bolsonaro, que ainda não foi vacinado, acabou por ser impedido de entrar no recinto e não escondeu a insatisfação.

"Para quê isso? Eu queria ver o jogo do Santos e disseram-me que tenho de estar vacinado. Eu tenho mais anticorpos do que quem foi vacinado", disse o presidente brasileiro, que já esteve infetado com covid-19 em julho do ano passado, citado pelo site Metrópoles.

Veja o momento: