Nuno Barbosa Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

No Estádio da Luz, o Paços de Ferreira chegou-se à frente do marcador, graças a um remate fortíssimo do ex-F. C. Porto B, Oleg, ao minuto 24. Os pacenses foram para intervalo em vantagem, mas uma arrancada impressionante de Rafa Silva, já na etapa complementar (58m), terminou com o golo do empate do Benfica. Foi o segundo golo do internacional português nesta edição da Liga.

Veja o golo e os casos do Benfica-P. Ferreira: