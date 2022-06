"Bomba" Evanilson aponta a um recorde no Dragão

Arnaldo Martins e Nuno A. Amaral Hoje às 10:09 Facebook

Proposta de 70 milhões, mais bónus por objetivos, está a ser planeada pelo Manchester United. SAD portista nunca transferiu um jogador por tanto dinheiro.

O mercado continua muito agitado no Dragão e às transferências iminentes de Fábio Vieira para o Arsenal e de Vitinha para o PSG, junta-se agora o interesse fortíssimo do Manchester United no avançado Evanilson. Depois de ter visto uma primeira proposta recusada, de 60 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, o clube de Old Trafford está, ao que o JN apurou, a ponderar voltar à carga, desta vez com uma oferta de 70 milhões, mais bónus por objetivos.

Este valor pode fazer perigar a vontade que a SAD portista tem de segurar o atacante brasileiro, pois fica muito próximo do patamar de 80 milhões de euros, definido pela administração portista como mínimo para uma eventual transferência. A confirmar-se uma saída por estes números, Evanilson tornar-se-á a maior venda de sempre do F. C. Porto, superando as de Hulk (60 milhões), Éder Militão (50 milhões), Luis Díaz e James Rodríguez (ambos por 45 milhões, sendo que a do primeiro ainda pode chegar aos 60 milhões).