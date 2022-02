Bomba explode dentro de autocarro do Bahia

JN Hoje às 00:04 Facebook

Uma bomba explodiu no interior do autocarro do clube brasileiro Bahia. Há vários feridos.

Segundo o Esporte Clube Bahia, o caso mais preocupante era do guarda-redes Danilo Fernandes, que foi atingido por estilhaços no rosto, junto aos olhos, e transportado para um hospital de Salvador. O defesa esquerdo Matheus Bahia foi outro dos afetados, tendo sofrido cortes nos braços.

O incidente aconteceu à chegada do autocarro que transportava a equipa do Bahia à Arena Fonte Nova, em Salvador, onde iria defrontar o Sampaio Corrêa, em jogo a contar para a Taça do Nordeste.

Apesar do sucedido, o Bahia decidiu ir a jogo. "O grupo, através da sua dignidade e profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia", disse à Imprensa brasileira o treinador Guto Ferreira.

Um carro que se cruzava com o autocarro do Bahia na altura da explosão ficou também danificado, mas a condutora não sofreu ferimentos.