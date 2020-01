Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

O clássico deste domingo, entre o Sporting e o F. C. Porto, ficou marcado por um momento caricato. Já na segunda parte, aos 49 minutos, Vietto atirou ao poste e a bola quase sobrou para um... bombeiro, que entrou no relvado com a bola ainda em jogo para retirar uma tocha. O comportamento valeu uma chamada de atenção do árbitro Jorge Sousa.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Sporting no Estádio de Alvalade na 15.ª jornada. Aos seis minutos, Marega aproveitou uma boa assistência de Corona para enganar Maximiano e inaugurar o marcador. Pepe saiu lesionado, dando lugar a Mbemba e o Sporting chegou ao empate perto do intervalo, por Acuña. Na segunda metade, Soares, de cabeça, deu a vitória aos azuis e brancos.