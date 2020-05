Bonfim aprovado para receber jogos da Liga

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

O Estádio do Bonfim, do V. Setúbal, recebeu aprovação por parte das autoridades de saúde para acolher encontros no regresso da Liga, anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebl Profissional (LPFP).

"O recinto do Vitória FC é o 15.º a receber parecer favorável das autoridades de saúde para o regresso da Liga NOS", escreveu o organismo em comunicado, acrescentando que o "parecer favorável foi emitido pela Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo".

Além do recinto do Vitória de Setúbal, foram já aprovados pela DGS o Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (F. C. Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, o Portimão Estádio, a Cidade do Futebol (FPF), o Estádio Capital do Móvel (P. Ferreira), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), o Estádio do Bessa (Boavista), Estádio do Rio Ave e o Estádio do Aves.

O Belenenses SAD e o Santa Clara já anunciaram que vão jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras.