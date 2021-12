Boniek critica Paulo Sousa: "Estou incrivelmente enojado"

JN/Agências Hoje às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Zbigniew Boniek, ex-presidente da Federação polaca e responsável pela contratação de Paulo Sousa, reagiu ao pedido do treinador português que pretende rescindir para assumir o comando técnico do Flamengo.

O antigo presidente da Federação da Polónia e uma das vozes mais respeitadas do futebol polaco não poupa Paulo Sousa, que terá já um princípio de acordo para orientar os brasileiros do Flamengo. "Sinto-me estranho com esta situação. Fiz dele selecionador nacional. É inteligente e conhece o futebol. Tenho a dizer que estou incrivelmente enojado e um pouco desapontado. Ouvi falar nessa chamada ao presidente da Federação a dizer que queria sair. Os jogadores também já devem ter ouvido falar nisto e estão provavelmente surpreendidos", disse, no programa Prawda Futbolu.

Boniek, que como jogador se notabilizou na Juventus, antevê dificuldades para o treinador efetivar a rescisão. "O dinheiro pode ter um valor destrutivo. O contrato é bom e deixa bem claro que ele não pode assumir outros cargos enquanto estiver com a Federação Polaca. Se o fizer está a quebrar o contrato e essa é uma das quatro ou cinco cláusulas que permitem a rescisão do contrato por parte da Federação sem qualquer encargo. Encaramos isto como um grande escândalo", fez notar.

Paulo Sousa estreou-se no banco da seleção polaca em março de 2021. Desde então, orientou a Polónia em 15 jogos, somando seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Em março do próximo ano, a seleção enfrenta a Rússia, no play-off de acesso ao Mundial do Catar.