Bordéus desce à terceira divisão francesa por problemas financeiros

O histórico Bordéus desceu administrativamente ao terceiro escalão francês, devido a problemas financeiros, quase um mês depois de ter sido relegado pela via desportiva à 2.ª Liga, anunciou a Liga de Futebol Profissional (LFP).

Em comunicado, o organismo refere que os "girondins", seis vezes campeões nacionais (1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 e 2008/09), caíram para a National 1, o terceiro escalão do futebol francês, de acordo com as normas da Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG), na sequência de análise à sua situação financeira pela Comissão de Controlo de Clubes Profissionais.

O Bordéus garantiu que vai recorrer de uma decisão "brutal", encontrada ao fim de "uma audição de quase duas horas que decorreu em boas condições", na presença de altos cargos do vencedor de quatro Taças de França (1940/41, 1985/86, 1986/87 e 2012/13), três Taças da Liga (2001/02, 2006/07, 2008/09) e três Supertaças (1986, 2008 e 2009).

Na audiência que especificou o plano de refinanciamento esteve presente o empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que se tornou proprietário dos gauleses em 2021, acumulando funções com o cargo de acionista maioritário da SAD do Boavista, da Liga.

"O clube apresentou a garantia de reafetação do acionista maioritário no valor de 10 milhões de euros, um acordo com os detentores da dívida do clube, bem como ofertas de venda de alguns jogadores, cujo montante acumulado supera os objetivos fixados pela Comissão de Controlo de Clubes Profissionais", assegurou o Bordéus, que dispõe agora de uma semana para contestar a sentença e duas para preparar uma nova audiência.