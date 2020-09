Bordéus e Lyon empataram e desperdiçam subida ao comando da Liga francesa

JN/Agências Hoje às 00:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Bordéus e Lyon, dois históricos da Liga francesa, empataram esta sexta-feira, 0-0, no arranque da terceira jornada da prova, desperdiçando assim a possibilidade de subirem à liderança.

Ambas a equipas continuam sem perder, no entanto, com o Bordéus a isolar-se no segundo lugar, com cinco pontos, a um do líder Nice. O Lyon, com o internacional português Anthony Lopes na baliza, é quarto, com quatro pontos, e um jogo em atraso.

O domínio na primeira parte foi do Lyon, semifinalista da última Liga dos Campeões, mas na segunda parte mandou no jogo o Bordéus.

No Lyon, Memphis Depay foi titular, mas substituído a um quarto de hora do fim, e Houssem Aouar reapareceu após ter estado afastado por positivo para covid-19, situação que também levou a que falhasse os jogos da seleção na Liga das Nações.