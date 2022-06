Bordéus recheia cofres do Boavista

JN Hoje às 21:05 Facebook

O mercado de transferência em Portugal ficou esta quinta-feira marcado pelo encaixe de mais de 7,5 milhões de euros pelo Boavista após os franceses do Bordéus terem acionado a cláusula de compra do avançado Alberth Elis.

Bordéus: O clube francês exerceu a cláusula de opção de compra pelo avançado internacional hondurenho Alberth Elis, que tinha sido emprestado pelo Boavista no verão de 2021, avaliada em cerca de 7,5 milhões de euros, O dianteiro, de 26 anos, contou nove golos nos 26 jogos disputados em 2021/22, sem ter evitado a despromoção ao escalão secundário dos "girondins", últimos classificados da Liga Francesa. Melhor marcador do Boavista em 2020/21, com oito tentos em 32 partidas, Alberth Elis assumiu-se como um dos jogadores com maior valorização no Bordéus, cujo prioritário é Gérard Lopez, que simultaneamente é acionista maioritário da SAD dos axadrezados.

Liverpool: O avançado internacional belga Divock Origi e o guarda-redes alemão Loris Karius. Origi, de 27 anos, que ingressou no Liverpool na época 2015/16, proveniente dos franceses do Lille, e ficou associado à história do clube pelos dois golos marcados na goleada por 4-0 na receção ao FC Barcelona, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões de 2018/19 que lhes permitiu dar a volta à eliminatória, termina agora contrato no final do mês. O mesmo acontece com o guarda-redes alemão, de 28 anos, que esteve seis épocas ligado ao clube de Anfield, tendo sido emprestado ao Besiktas, da Turquia, e ao Union Berlim, da Alemanha, depois de ter estado em destaque pela negativa na final da Champions frente ao Real Madrid em 2018.

Chaves: O treinador Vítor Campelos vai continuar no comando técnico do recém-promovido Chaves, tendo renovado contrato por uma época, até junho de 2023. "Vítor Campelos, de 47 anos, vai continuar a orientar a equipa transmontana neste regresso ao patamar mais alto do futebol português. Ao técnico e à sua equipa técnica desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", pode ler-se na nota divulgada no sítio oficial do clube. O técnico vimaranense, que alcançou a primeira subida à Liga do currículo, foi o timoneiro do plantel transmontano, que garantiu o regresso ao primeiro escalão após três temporadas arredado.

Mafra: O médio Pité, ex-Arouca, assinou contrato com o clube da Liga Portugal 2 válido por duas épocas, até junho de 2024. O jogador, de 27 anos, conta ainda com passagens pelo Beira-Mar, F. C. Porto B e Tondela.

Sp. Covilhã: O capitão Gilberto, o defesa Tiago Moreira e o guarda-redes Bruno Bolas renovaram contrato com os serranos. "Informamos que os jogadores Tiago Moreira, Gilberto Silva e Bruno Bolas renovaram contrato e continuam de 'leão ao peito' na próxima temporada", adiantou o clube, em comunicado. Gilberto Silva, de 35 anos, o jogador mais utilizado de sempre no Sp. Covilhã, vai alinhar pela 11.ª temporada nos leões da serra. O lateral-direito Tiago Moreira, 34 anos, está há quatro épocas consecutivas no clube que já tinha representado entre 2014 e 2016, antes de rumar ao União da Madeira e ao Leixões. Bruno Bolas, guardião de 25 anos, de Sousel, vai cumprir a quinta época no Sporting da Covilhã, onde tem sido suplente e jogou na temporada passada cinco partidas.

Torreense: O avançado Midana Sambú renovou contrato e vai representar o emblema do Oeste pela segunda época consecutiva. Na temporada de estreia, o jovem avançado, de 23 anos, apontou dois golos em 16 partidas, tendo sido peça fundamental na fase final da temporada. O futebolista foi titular em todos os jogos da fase de subida e, também, na final da Liga 3, onde o Torreense acabaria por conquistar o título de campeão. "Midana Sambú chegou ao clube no início de 2021/2022 e foi preponderante para o sucesso desportivo do Torreense", pode ler-se no comunicado de imprensa.

Espanhol: O guarda-redes Diego López, de 40 anos, está de saída do conjunto de Barcelona, após seis temporadas.O jogador termina contrato no final deste mês e não entra nas contas do Espanhol para a próxima temporada. "Capitão da equipa principal, Diego López tem sido, durante todas estas épocas, um dos pilares do balneário e um exemplo de profissionalismo para os seus companheiros de equipa e para os jovens que aspiram ter uma carreira tão produtiva quanto a dele", escreveu o clube nas redes sociais.

FC Ryukyu: O avançado brasileiro Kelvin, ex-jogador do F. C. Porto, vai representar o clube japonês da J2 League. "O FC Ryukyu tem o prazer de informar que o futebolista Kelvin se juntou ao nosso emblema. Mais informa que uma parte do contrato do jogador será pago em criptomoedas", pode ler-se no site do clube japonês, presentemente o último classificado da J2 League, com 15 pontos somados ao fim de 20 jornadas, campeonato disputado por 22 equipas.