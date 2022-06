Borevkovic ruma ao Hajduk por empréstimo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Toni Borevkovic vai representar o Hajduk Split, por empréstimo do V. Guimarães. A cedência é válida até ao final da temporada, com o clube croata a garantir o direito de opção de compra do jogador no valor de um milhão de euros.

Após quatro épocas em Portugal, tendo representado o Rio Ave e os vitorianos, Borevkovic, de 25 anos, regressa ao futebol do seu país. Antes da aventura na liga portuguesa, o defesa representou o Rudes e as camadas jovens do Dínamo de Zagreb e do Marsonia 1909.



Na elite nacional, Borevkovic cumpriu 107 jogos nos principais palcos nacionais e jogou na Liga Europa com as cores do Rio Ave.