Borges e Cabral vencem em pares no Oeiras Open

Nuno Borges e Francisco Cabral conquistaram o sétimo título da carreira de pares no ATP Challenger Tour, ao baterem na final do Oeiras Open o uzbeque Sanjar Faiziev e o grego Markos Kolavelonis.

No decisivo encontro disputado no centralito do Complexo de Ténis do Jamor, a dupla nacional precisou de apenas 48 minutos para se impor ao par adversário, com os parciais de 6-3 e 6-0.

"Estamos muito contentes. Foi um torneio impecável, o nosso nível esteve lá em cima e conseguimos concretizar os nossos objetivos. Desde início que estávamos mentalizados para o que podíamos fazer em campo, as coisas fluíram bem, foi só manter isso e o torneio correu muito bem", comentou Borges, que havia perdido algumas horas antes a meia-final de singulares.

Depois dos seis troféus alcançados em 2021, Borges e Cabral sagraram-se assim campeões do primeiro de dois torneios de categoria 80 do ATP Challenger Tour que a Federação Portuguesa de Ténis organiza esta e na próxima semana no Jamor.

"Sinto que ao longo do torneio fomos jogando cada vez melhor. O encontro de hoje, se calhar, não foi o mais complicado, o dos quartos de final foi mais perigoso, mas o nosso nível foi sempre subindo. Foi uma semana muito positiva", avançou Francisco Cabral, número 135 do mundo em pares.