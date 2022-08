Borna Coric vence em Cincinnati e sobe 123 lugares no ranking ATP

JN/Agências Hoje às 12:05 Facebook

O tenista croata Borna Coric, vencedor, no domingo, do Masters 1.000 de Cincinnati, protagonizou uma subida de 123 postos na hierarquia mundial, para o 29.º posto, numa tabela que continua a ser liderada pelo russo Daniil Medvedev.

Coric, de 25 anos e regressado ao circuito após longa ausência por lesão, bateu o grego Stefanos Tsitsipas na final do Masters 1.000 de Cincinnati, em piso rápido.

Até chegar ao jogo decisivo, o croata já tinha surpreendido outros dois tenistas do top-10 em Cincinnati, o canadiano Auger-Aliassime, nos quartos de final, e o espanhol Rafael Nadal, na segunda ronda.

Tsitsipas, mesmo derrotado, subiu duas posições no ranking ATP, para quinto, à frente do sérvio Novak Djokovic, sexto, ao passo que os espanhóis Nadal e Carlos Alcaraz permanecem na terceira e quarta posições, respetivamente, atrás do alemão Alexander Zverev, que é segundo.

O português João Sousa mantém-se no 59.º lugar da lista e Nuno Borges caiu duas posições, para 105.º, sendo Gastão Elias o terceiro melhor luso, embora cedendo quatro lugares (199.º).

No setor feminino, a ordem ficou inalterada, com a polaca Iga Swiatek a liderar, à frente da estónia Anett Kontaveit e da grega Maria Sakkari, respetivamente segunda e terceira.

A melhor portuguesa é Francisca Jorge, que surge na 308.ª posição da hierarquia mundial.