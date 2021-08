Borussia Dortmund diz que "não se pode queixar" do sorteio da Champions

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

O diretor executivo do Borussia Dortmund disse esta quinta-feira que a equipa alemã "não se pode queixar" do sorteio da Liga dos Campeões, que ditou um grupo com Sporting, holandeses do Ajax e turcos do Besiktas.

"Não nos podemos queixar, é um grupo muito equilibrado. Temos boas hipóteses de avançar para os oitavos de final, novamente", disse Hans-Joachim Watzke, ao site oficial do clube.

Também o Marco Reus, companheiro de equipa do português Raphael Guerreiro, considera que "são adversários interessantes, com os quais não jogam há algum tempo", e admite que, apesar dos "grandes nomes não estarem no Grupo C, a equipa vai estar bem preparada".

A fase de grupos realiza-se a 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).