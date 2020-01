Borussia Dortmund-Sub23 disputa hoje dois jogos em Beja

Teixeira Correia Hoje às 10:49 Facebook

A equipa sub-23 dos alemães do Borussia Dortmund disputam esta quarta-feira dois jogos treinos, integrados no estágio que estão a realizar em Beja. As entradas no Complexo Desportivo de Beja são gratuitas.

Tal como o JN tinham revelado no passado dia 30 de outubro, os dois jogos treino realizam-se esta quarta-feira. Às 11 horas, o Borussia defrontará os sub-23 do Vitória de Setúbal e, às 16.30, o União Serpense, líder da Série A da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Beja (A. F. Beja) e que fez um estágio no Dubai.

A vinda da equipa germânica para Beja, que anualmente estagia no Sul de Espanha, ficou a dever-se ao presidente do União Serpense. Alfredo Mestre, enquanto imigrante na Alemanha foi segurança no estádio do Borussia, é o responsável pela vinda da equipa para Beja.

A equipa chegou à cidade "Pax-Júlia" na noite de sábado, realizando treinos bidiários, às 10 e às 16 horas, e tendo à disposição as instalações desportivas municipais. O clube terminará o estágio no próximo sábado, 18 de janeiro.

Quando veio a Beja ver as instalações, o staff do Borussia ficou agradado com o facto de o hotel ficar a 200 metros dos campos de treinos, o que permite que a equipa se desloque a pé.

Carlos Couto, filho de portugueses de Braga, nasceu na Alemanha, jogou nas camadas jovens do BVB 09 e há ano e meio que está ligado ao clube na observação e prospeção de jogadores.

"É um orgulho estarmos aqui, em particular para mim, que sou filho de portugueses. O que estão a fazer a este clube não é habitual na Alemanha, porque temos agências que nos tratam de tudo. A autarquia, as pessoas do Serpense e do hotel têm sido inexcedíveis para que nada falte. Daqui vamos levar uma mensagem a outros clubes para virem para Beja", justificou Carlos Couto.

O plantel do Borussia Dortmund é constituído por 26 jogadores, com apenas três estrangeiros, tendo como treinador principal Mike Tullberg, a que se junta um staff técnico de mais oito pessoas.

O Borussia Dortmund II joga na Liga Regional Oeste, a 4ª divisão da Bundesliga. Depois do interregno de inverno, volta à competição oficial a 25 de janeiro.

O Ballspiel-Verein Borrusia 1909, identificado no emblema como BVB 09, tem como alcunha "Die Schearzgelben" (Os auri-negros), tem 110 anos de existência, tendo sido fundado no dia 19 de dezembro de 1909.