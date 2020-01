Borussia Dortmund vence com Haaland a fazer hat-trick na estreia

Hoje às 18:15 Facebook

O Borussia Dortmund esteve este sábado a perder 3-1 na visita ao Augsburgo, na 18.ª jornada da Liga alemã, mas o estreante norueguês Erling Haaland entrou e fez um hat-trick, ajudando a virar o resultado para 5-3.

Com golos aos 59, 70 e 79 minutos, o avançado de 19 anos, contratado aos austríacos do Salzburgo, teve uma estreia de sonho pelo Dortmund, que teve Raphael Guerreiro a titular, mas esteve a perder por 2-0, primeiro, e depois por 3-1.

Niederlechner bisou, aos 38 e 55, e Richter também marcou para a equipa da casa, aos 46, mas Julian Brandt, a fazer o 3-1 aos 49, deu esperança à equipa de Lucien Favre, que lançou Haaland aos 56, três minutos antes de o norueguês marcar pela primeira vez.

Pelo meio do hat-trick, que eleva para 31 os golos marcados pelo avançado em 2019/20, o inglês Jadon Sancho fez o outro tento do Borussia, que igualou os 33 pontos de Schalke 04 e Bayern de Munique, estes últimos com um jogo a menos, no terceiro posto.

Acima, com 35, está o Borussia Monchengladbach, que pode ser ultrapassado na vice-liderança pelos bávaros, uma vez que perdeu com o Schalke por 2-0 na sexta-feira.

Por seu lado, o líder Leipzig joga hoje, pelas 17:30, na receção ao União Berlim, 12.º classificado, à procura de reforçar a liderança da 'Bundesliga'.

À mesma hora do Borussia Dortmund, o sexto classificado Friburgo foi vencer a casa do Mainz (2-1), que está agora em 15.º lugar, apenas um lugar, e um ponto, acima da zona de descida, devido à vitória do Werder Bremen, 16.º, em casa com o Fortuna Dusseldorf (1-0), 17.º.

Com André Silva e Gonçalo Paciência a não saírem do banco, o Eintracht Frankfurt subiu ao 11.º lugar ao vencer em casa do Hoffenheim, oitavo, por 2-1, com golos do holandês ex-Sporting Bas Dost e do norte-americano Chandler, que anulou o tento do grego Stafylidis para a equipa da casa.

O Colónia afastou-se dos lugares de descida ao vencer o Wolfsburgo, nono, por 3-1, subindo ao terceiro posto com 20 pontos, três acima da linha de água.