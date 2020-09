Borussia Dortmund vence na estreia com bis de Haaland e golo de Reyna

JN/Agências Ontem às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bis de Haaland e um golo do jovem futebolista norte-americano Giovanni Reyna permitiram este sábado ao Borussia Dortmund entrar da melhor maneira na Bundesliga 2020/21, ao vencer o Borussia Moenchegladbach.

Em casa, frente ao Moenchengladbach, foi Reyna, avançado de 17 anos, filho do antigo internacional norte-americano Cláudio Reyna, a desfazer o nulo, aos 37 minutos de jogo.

O jovem avançado, que é neto de uma portuguesa e que se estreou na equipa principal do Dortmund há apenas uns meses, em janeiro, marcou o segundo golo em poucos dias, depois de na última semana já ter marcado para a Taça da Alemanha.

Na segunda parte, coube à estrela norueguesa Erling Haaland continuar a mostrar que é um caso sério no futebol atual e dilatou a vantagem do Dortmund para 3-0, com golos aos 54 (de penálti) e aos 77, após uma bela assistência de Jadon Sancho.

A Bundesliga arrancou na sexta-feira, com a goleada do campeão europeu Bayern Munique ao Schalke, por 8-0, e já hoje Hertha Berlim, Friburgo, Hoffenheim e Augsburgo foram vencer aos terrenos de Werder Bremen (4-1), Estugarda (3-2), Colónia (3-2) e Union Berlin (3-1).

O único empate aconteceu em Frankfurt, com o Eintracht a não conseguir levar de vencida o promovido Arminia Bielefeld (1-1), num jogo em que André Silva evitou a derrota, ao marcar de cabeça, aos 62 minutos.

A jornada inaugural prossegue no domingo, com os jogos entre Leipzig e Mainz, e Wolfsburgo e Bayer Leverkusen.