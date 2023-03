Bósnia ganha e Luxemburgo empata no grupo de Portugal

JN Ontem às 22:41 Facebook

Itália perde em casa com a Inglaterra no grande jogo da primeira jornada da fase de qualificação para o Euro 2024.

Além da goleada de Portugal, a abertura do Grupo J de apuramento para o Europeu do próximo ano ficou marcada por uma vitória fácil da Bósnia-Herzegovina sobre a Islândia (3-0).

A jogar em casa, os bósnios foram mais fortes e ao intervalo já tinham dois golos de vantagem, ambos apontados por Krunic, médio do AC Milan. Na segunda parte, o lateral Dedic, que joga no Red Bull Salzurgo, fechou o marcador.

Em Trnava, a Eslováquia desiludiu e não foi além de um empate com o Luxemburgo (0-0), cuja seleção parece estar a confirmar a evolução dos últimos anos. Recorde-se que, no domingo, os luxemburgueses recebem a seleção portuguesa.

O prato-forte da jornada foi o Itália-Inglaterra, do Grupo C, em Nápoles, que os ingleses venceram por 2-1, apesar de terem jogado os últimos 10 minutos com menos um, por expulsão do lateral Luke Shaw.

A seleção de Gareth Southgate marcou duas vezes na primeira parte, por Declan Rice e Harry Kane, e o melhor que os atuais campeões da Europa conseguiram foi reduzir, com um golo do estreante Mateo Retegui, avançado de 23 anos que nasceu na Argentina e nunca jogou em Itália antes de ter sido convocado de forma inesperada por Roberto Mancini.

No Grupo H, a Dinamarca ganhou o duelo nórdico com a Finlândia (3-1), com o benfiquista Bah a fazer a assistência para o primeiro golo da noite. Os dinamarques lideram, em igualdade pontual com Irlanda do Norte, que venceu em São Marino (0-2), e Eslovénia, vitoriosa na deslocação ao Cazaquistão (1-2)