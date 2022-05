Boston Celtics empatam a eliminatória

Os Boston Celtics derrotaram os Miami Heat (127-102) no segundo jogo da da final da Conferência Este, empatando assim a eliminatória, ficando ambas as equipas com uma vitória.

A equipa da casa até entrou melhor no jogo, estando a vencer até, sensivelmente, metade do primeiro período. Contudo essa vantagem foi sol de pouca dura, porque o emblema de Boston atinou defensivamente e começou a construir melhor as jogadas ofensivas, transformando o jogo completamente.

A partir do momento em que os visitantes chegaram à vantagem nunca mais a largaram até ao final da partida e, para isso, muito contribui a pontaria de Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart (27, 24 e 24 pontos), decisiva para o avolumar do resultado.

Contudo o melhor pontuador foi mesmo dos Heat, sendo que a distinção fica entregue ao inevitável Jimmy Butler. Além de ter somado 29 pontos, ainda ganhou 6 ressaltos e fez 3 assistências, mas a equipa simplesmente não conseguiu acompanhar a exibição do norte-americano.

O jogo 3 está agendado para a madrugada de domingo, na casa dos Boston Celtics, que provalmente não vão contar com Sam Hauser e Derrick White (lesionados). Do lado dos Miami Heat, para já, só o veterano Kyle Lowry está indisponível, também por lesão.