Boston Celtics não se deixam surpreender e avançam nos "playoffs"

Os Boston Celtics derrotaram os Atlanta Hawks (128-120), esta madrugada, carimbando o 4-2 que vale a passagem à próxima fase dos "playoffs".

Apesar de uma bela exibição da estrela da equipa de Atlanta, Trae Young (30 pontos e 10 assistências), o coletivo de Boston mostrou-se em melhor nível e impediu a necessidade de um jogo 7. Jayson Tatum (30 pontos, 14 ressaltos e 7 assistências) foi quem mais brilhou, muito bem secundado por Jaylen Brown (32 pontos e 5 ressaltos) e Marcus Smart (22 pontos).

Após uma entrada forte em quadra dos Celtics, o jogo teve o período de maior indefinição no terceiro quarto, onde os Hawks pareciam que podiam agarrar a vitória. Mas, quando a equipa liderada por Tatum começou a mostrar-se mais eficaz, quer a defender quer a atacar, as diferenças entre os dois plantéis fizeram-se sentir e o triunfo da série começou a desenhar-se com mais clareza.

PUB

Na próxima fase, os Boston Celtics enfrentam os Philadelphia 76ers, com a série a começar já no dia 2 de maio.