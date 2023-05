Boston Celtics reduzem diferença na eliminatória com os Miami Heat

Os Boston Celtics venceram o jogo 5 com os Miami Heat (110-97) e reduziram a desvantagem na eliminatória (2-3). O próximo jogo é na madrugada de domingo, à 1.30 horas

A equipa de Miami apenas precisa de uma vitória para passar à final, mas os Celtics não vão facilitar a tarefa. Obrigado a dar o máximo para conseguir chegar às decisões, o emblema de Boston teve uma entrada demolidora e, ao final do primeiro período, já vencia por 15 pontos de vantagem (35-20).

Esse foi o mote para uma exibição de grande nível, onde os Heat só conseguiram vencer o último quarto, mas sem nunca por em causa quem seria o vencedor do jogo 5.

PUB

Sem exibições individuais de excelência, como a NBA há muito nos habitua, o melhor marcador da partida foi mesmo Derrick White (Boston Celtics), que somou 24 pontos, 3 ressaltos e 1 assistência. No entanto, o grande destaque vai para o suspeito do costume, Jayson Tatum, que além de ter feito 21 pontos, ainda conseguiu 8 ressaltos e 11 assistências, liderando a equipa ao triunfo mais importante da temporada, até ao momento.

Já no lado dos Miami Heat, apagados como ainda não se tinha visto nos playoffs, o melhor foi mesmo Duncan Robinson, que fez 18 pontos, 4 ressaltos e 9 assistências.

O próximo encontro é já na madrugada do próximo domingo e ou vai definir o campeão da Conferência Este, ou vai obrigar Heat e Celtics a um decisivo jogo 7, que seria a cereja no topo do bolo para todos os adeptos neutros da NBA.