Botafogo, de Luís Castro, volta a perder no Brasileirão

O Botafogo, de Luís Castro, somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato brasileiro, ao perder em casa com o Goiás, por 2-1, em jogo da nona jornada.

O "Fogão" saiu derrotado no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com um "bis" do ex-vimaranense Pedro Raul, com golos aos 74 e 84 minutos, depois de Victor Cuesta ter adiantado o Botafogo ainda na primeira parte, aos 45+1.

Esta foi a terceira derrota em nove jornadas da equipa carioca, que nos últimos três jogos perdeu com Góias e Coritiba (1-0, fora) e empatou com América Mineiro (1-1, fora), caindo do sétimo para o décimo lugar.

"Não acabou o mundo, vamos continuar. Estamos desiludidos, mas vamos seguir. Vai haver mais momentos como este. Estamos numa fase difícil", admitiu no final o treinador português, pedindo aos adeptos para não desmotivarem.

Na quinta-feira, o ​​​​​​​Botafogo visita o Palmeiras, de Abel Ferreira, e que é segundo no campeonato, em jogo da 10.ª jornada.