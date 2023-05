Botafogo sofre primeira derrota mas segue na liderança

Guilherme Amaral Hoje às 11:19 Facebook

Alvinegros foram derrotados por 2-1 pelo Goiás mas, com o empate do Palmeiras frente ao RB Bragantino, a equipa de Luís Castro continua em primeiro na tabela.

O Botafogo foi derrotado, no passado domingo, por 2-1, na visita ao Goiás, na 6.ª jornada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota da equipa comandada pelo português Luís Castro no campeonato, depois de cinco vitórias consecutivas. Contudo, o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou por 1-1 frente ao Red Bull Bragantino, no sábado e, por isso, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão.

A equipa do Rio de Janeiro começou melhor, e chegou ao golo com um penálti convertido por Tiquinho Soares, ex-F.C. Porto. Adivinhava-se o começo de mais uma vitória do "Fogão", que parecia ter o controlo do jogo, mas, no final da primeira parte, o Goiás conseguiu marcar, por Bruno Melo, após uma desatenção da equipa de Luís Castro.

No início da segunda metade do encontro, a equipa do Centro-Oeste conseguiu virar o resultado da partida com um golo de Maguinho. Os alvinegros foram dominadores durante a maior parte do jogo, mas a eficácia não foi a mesma dos jogos anteriores.

O Botafogo enfrenta, nesta quarta-feira, o Athletico-PR, nos oitavos de final da Taça do Brasil.