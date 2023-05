Botafogo sofre susto, mas vence e lidera Taça Sul-Americana

Guilherme Amaral Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Luís Castro venceu, por 2-3, frente ao Universidad César Vallejo, no Peru, e conquistou a liderança do grupo A

O Botafogo é líder! A frase encaixa tanto no Campeonato Brasileiro, como na Taça Sul-Americana, após a equipa de Luís Castro ter vencido o César Vallejo, do Peru, por 2-3. Os alvinegros somam oito pontos, mesmo número da LDU, do Equador, mas seguem no comando devido à diferença de golos.

A equipa do treinador Luís Castro começou a todo o vapor. Ao final da primeira parte, o Botafogo já estava a vencer por 0-3, com golos de Victor Sá, Adryelson e Gustavo Sauer, e tudo indicava que seria uma vitória fácil. Porém, a segunda parte demonstrou novamente falhas do clube do Rio de Janeiro, que foram bem vistas na derrota frente ao Goiás no Campeonato Brasileiro.

PUB

Aos 78 minutos, Yorleys Mena e Osnar Noronha marcaram pela equipa peruana, o que rendeu uma enorme pressão do César Vallejo para empatar o resultado. O Botafogo, porém, conseguiu segurar-se e regressa ao Rio de Janeiro com os três pontos e a liderança do grupo.

Após o jogo, Luís Castro disse que o jogo apresentou duas partes muito diferentes. "Duas partes totalmente diferentes. Uma primeira parte dominada por nós em que conseguimos fazer três golos. Na segunda parte, houve um momento decisivo que foi a chegada do Vallejo ao primeiro golo. A partir do 3-1, a equipa não conseguiu gerir o jogo no meio-campo adversário. Não tivemos coragem de ter a bola durante a segunda parte e convidamos o adversário a vir para cima de nós", analisou o treinador.

A próxima partida do Botafogo é no domingo frente ao América Mineiro, no Rio de Janeiro, a contar para o Brasileirão.