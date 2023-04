Botafogo vence Bahia em jogo de treinadores portugueses no Brasileirão

JN/Agências Hoje às 16:29 Facebook

O Botafogo venceu na segunda-feira à noite na casa do Bahia (2-1), num confronto de treinadores portugueses no fecho da segunda jornada e está na liderança do campeonato brasileiro, a par do Fluminense.

O Botafogo, treinado por Luís Castro, garantiu a vitória com golos de Júnior Santos (29 minutos) e Tche Tche (78), ambos a passe do antigo avançado do F. C. Porto Tiquinho Soares, enquanto para o Bahia, de Renato Paiva, Vítor Jacaré igualou, aos 42.

Após duas jornadas, Bahia e Fluminense são as únicas equipas com vitórias nos jogos disputados, à frente de Fortaleza, Vasco da Gama, do campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, do Internacional e do Bragantino, de Pedro Caixinha, todos com quatro pontos.

No final, Luís Castro elogiou o desempenho dos cariocas, considerando ter sido um jogo duro, mas que a sua equipa "se entregou por completo ao jogo".

"Foi uma equipa muito dedicada desde o primeiro ao último segundo de jogo. O que eu mais gostei foi a forma dedicada como estiveram no jogo e a forma como eles cumpriram o que estava definido estrategicamente para o jogo", disse.

No lado do Bahia, Renato Paiva mostrou a sua frustração, num jogo em que defendeu que a sua equipa foi ofensivamente melhor e que foi quem mais procurou ganhar, embora nos golos o adversário tenha sido melhor.

"Acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Uma equipa que quis ganhar, que tentou jogar e foi melhor em todos os números, e outra equipa que só foi melhor no número de golos", disse o também português na conferência de imprensa.

O Brasileirão conta ainda com Abel Ferreira no Palmeiras (quatro pontos), Pedro Caixinha no Bragantino (quatro), Pepa no Cruzeiro (três pontos) e Ivo Vieira no Cuiabá (um ponto).