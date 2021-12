Bouna Sarr diz que Villas-Boas é "o treinador perfeito"

JN Ontem às 22:16 Facebook

O internacional senegalês Bouna Sarr, atual jogador do Bayern Munique, falou esta quinta-feira, em entrevista ao jornal L'Équipe, sobre a passagem pelo Marselha e revelou ter gostado de trabalhar com o treinador português André Villas-Boas.

O lateral direito, que saiu para o emblema da Baviera em junho de 2020, esteve às ordens do técnico luso durante a época 2019/20.

"Para mim, ele foi o treinador perfeito. Com ele, eu fui eu mesmo. Quando estávamos numa boa dinâmica, ele deu-nos quatro dias livres durante o intervalo internacional. Fui para Barcelona com meus amigos e mandei-lhe fotos em restaurantes. Normalmente, você não envia esse tipo de vídeo para o treinador. Mas ele sabia que no regresso seria o primeiro a estar a 100%", contou o senegalês.

E prosseguiu sobre André Villas-Boas: "No campo, se ele gritasse comigo, não ficava de mau humor. Ele até me poderia ter dado um estalo, que ficaria de boca fechada. Ele era o chefe".

Pelo Marselha, o defesa, de 29 anos, disputou 181 jogos e marcou oito golos.