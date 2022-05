Bouwan capitaliza fuga para vencer no Giro e Almeida mantém ambições

Corredor neerlandês da Jumbo Visma levou a melhor depois de uma escapada com outros seis corredores formada antes do meio da etapa. João Almeida fez oitavo melhor tempo do dia e segurou o sétimo lugar na geral

Vitória da fuga na sétima etapa da Volta a Itália, com o neerlandês Koen Bouwman (Jumbo-Visma) a ser o mais forte do dia, numa dura etapa, de 198 quilómetros, recheada de montanha, que o português João Almeida (UAE-Emirates) terminou no oitavo lugar.

Bouwman, de 28 anos, integrou uma escapada de sete ciclistas que se formou logo ao quilómetro 70, mantendo-se na frente da corrida até à parte final, e arrancando o triunfo, num pequeno sprint, com Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (UAE-Emirates), que completaram o pódio da etapa.

Além da vitória na etapa, a primeira do neerlandês numa grande volta, Bouwman amealhou, ainda, a camisola da montanha, e ficou mais perto do top-10 da classificação geral, subindo a 16.º

Quase três minutos depois do trio da frente, chegou João Almeida, junto dos principais rivais à vitória final, conseguindo o oitavo melhor tempo do dia e mantendo o sétimo posto na geral, a 1:58 minutos do líder corrida, o espanhol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), que segurou a camisola rosa.

Esta sábado há nova etapa com algum relevo, mas mais curta, com 153 quilómetros, com partida e chegada no território de Nápoles.