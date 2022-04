Braçadeiras pretas e aplausos ao minuto 7: o apoio de Anfield a Ronaldo

JN Hoje às 20:28 Facebook

O jogador português ficou de fora do clássico desta noite, frente ao Liverpool, devido ao falecimento de um dos filhos recém-nascidos, mas não foi esquecido.

A notícia da morte de um dos filhos recém-nascidos de Cristiano Ronaldo levantou uma onda de solidariedade praticamente global para com o jogador português e a companheira Georgina Rodriguez e até colocou de lado uma das grandes rivalidades do futebol inglês, entre o Liverpool e o Manchester United.

Os dois clubes estão a defrontar-se nesta terça-feira, mas o clássico já está marcado pelas manifestações de apoio a CR7, que ficou de fora do duelo.

Todos os jogadores estão a jogar com braçadeiras pretas e ao minuto sete todos os adeptos presentes em Anfield dedicaram-se a bater palmas durante 60 segundos, momento que foi organizado, em conjunto, pelos apoiantes dos dois clubes e que ainda contemplou o mítico cântico dos "reds", "You'll Never Walk Alone".