Bracali quer ver Boavista a disputar finais e regressar às competições europeias

O Boavista regressou esta terça-feira ao trabalho, no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, com os primeiros 15 minutos do treino aberto à comunicação social antecedido por declarações do guarda-redes Rafael Bracali.

Com 41 anos, e com mais um ano de contrato, o capitão do Boavista explicou como se mantém ao mais alto nível. Apesar da sua idade, diz que se prepara desde os 35 para abandonar a carreira, mas até agora tem conseguindo "enganar" os mais novos em relação à sua idade.

"Como sempre tive cuidados desde que iniciei a carreira, por isso é que vou durando com todos os aspetos físicos, mentais, a parte da alimentação, a parte do treino, o descanso e o sono para que consiga estar no nível que o Boavista exige, no nível máximo de excelência e desempenho e é para que eu tenho de estar preocupado. Como capitão é ajudar todos os jogadores que chegam, novos jogadores, aqueles que já cá estão a ter a mesma ambição porque estamos a representar um grande clube", frisou o guardião brasileiro.

E prosseguiu: "Quanto mais velho, maior é a responsabilidade. Não me sinto indiscutível [na baliza do Boavista], eu trabalho bastante e acho que quem chega, depois de algum tempo, consegue perceber o que eu tento fazer sempre é tentar esconder a minha idade. Os jogadores novos quando chegam têm dificuldade em entender o porquê de ter 41 anos e isso é o sinal do trabalho do dia a dia. Desde dos 35 anos que me preparo para parar de jogar e ano após ano a motivação continua a ser a mesma, a partir do momento em que eu notar que já não chego a determinada bola quando chegava quando era mais novo com certeza serei o primeiro a me retirar".

O internacional brasileiro falou sobre as ambições dos axadrezados para a próxima temporada e afirmou que quer ver o clube a lutar por finais no futuro.

"Nós temos de ter ambições, a cada época tentar fazer melhor do que fizemos na época anterior e é assim que temos de pensar, é obvio que para um futuro o Boavista que voltar a disputar finais, na época passada conseguimos chegar à Final Four, o Boavista quer voltar a chegar a uma final de taça e depois também, naturalmente, chegar a uma competição europeia. Então temos de trabalhar para que ao fim de 34 jornadas olhemos para trás e vermos que atingimos um desses objetivos, chegar à final da taça voltar a uma Final Four e quem sabe nos próximos anos voltar a estar na Europa porque o Boavista acostumou os seus adeptos a lá estar", realçou.

Bracali explicou, ainda, o que notou de diferente com Petit como treinador desde início da pré-época: "Ganhamos com isso, o Petit já conhece a casa, conhece boa parte do plantel que transita de uma época para a outra o que é uma vantagem em relação as outras épocas em que não conseguimos começar com as tantas mudanças que houveram de um ano para o outro então não conseguimos ter um plantel tão bem composto desde inicio, mas já notamos com a chegada de novos jogadores, com a boa base que vem da época passada e também com o Petit, que também transita de uma época para a outra, que consegue agora fazer a pré-época inteira até ao inicio do campeonato".

Por fim, o guarda-redes expressou a vontade de fazer uma primeira volta mais consistente em comparação com as duas últimas épocas, recordando que o Boavista trocou de treinador na primeira volta nos últimos dois anos. E passou uma mensagem para os novos reforços das panteras, nestes primeiros dias de trabalho.

"Uma primeira volta bem feita dá-nos tranquilidade e segurança para a segunda volta e para pensarmos em objetivos maiores. Se conseguimos fazer isso provavelmente não haverá troca de treinadores, mas isso é muita da responsabilidade dos jogadores que cá estão, por isso se desde já colocar isso como um objetivo, como um desafio temos tudo para chegar ao fim dessa temporada e colher frutos", considerou.

E finalizou: "Temos de explicar [aos novos jogadores] que a história e a exigência deste clube e que entremos em todos os jogos para tentar vencer e que demos o máximo e se eles derem o máximo todos os treinos provavelmente vamos estar mais próximo do sucesso nos jogos também".