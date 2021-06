Bracali renova com o Boavista

JN Hoje às 20:01 Facebook

O guardião, de 40 anos, prolongou o vínculo à equipa do Bessa até ao final de 2022.

A preparar-se para iniciar a quarta temporada pela pantera, Rafael Bracali, que chegou em 2018 proveniente do Arouca, cumpriu 28 jogos pelos axadrezados.

O guarda-redes, de 40 anos, utilizou as redes sociais para expressar o seu contentamento. "Já me sinto parte da casa e estou muito orgulhoso por continuar a minha carreira no Boavista. Desde o primeiro dia que aqui entrei, em 2018, houve sempre uma conexão muito grande entre mim e este clube", garantiu o brasileiro.