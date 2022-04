Braga - Benfica: Desforra guerreira em jogaço de dimensão europeia

Antes de novos duelos internacionais, arsenalistas e benfiquistas assinam grande partida. Minhotos vingam goleada na Luz e deixam águias longe do segundo lugar.

Cinco golos e grande jogo na "pedreira", com o Sporting de Braga a impor-se frente ao Benfica, no arranque da 28.ª jornada da Liga. A vencer por 2-0 com meia hora por jogar, a equipa minhota consentiu o empate em três minutos, mas logo a seguir chegou ao definitivo 3-2, resultado que interrompeu a sequência de nove jogos sem perder das águias, que ficaram mais longe do objetivo de chegar ao segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.