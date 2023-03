Braga - F. C. Porto: entre o sonho e o objetivo mínimo, eis um duelo com sabor a Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 20:34 Facebook

Braga e F. C. Porto defrontam-se na "pedreira" com o segundo lugar do campeonato em jogo. Minhotos não vão à liga milionária há 10 anos. Dragões pressionados na ressaca europeia

Braga e F. C. Porto jogam hoje pelo acesso direto à Champions e pelos milhões de euros que isso significa em prémios da UEFA na próxima época. Embora ainda não seja possível fazer essas contas com detalhe, disputar a fase de grupos da mais importante das provas europeias vale um encaixe mínimo de 15,6 milhões, que, dependendo do ranking de cada clube, podem subir para cerca de 25 milhões no caso dos bracarenses e para mais de 35 milhões no caso dos portistas.

Longe do primeiro lugar e com poucas perspetivas de ainda poderem apanhar o Benfica, os dragões têm de lutar pelo objetivo mínimo do segundo posto. Sem vitórias na "pedreira" nas últimas três épocas, a equipa de Sérgio Conceição entrará em campo na ressaca da eliminação europeia e proibida de perder, sob pena de ir para a paragem de duas semanas para compromissos das seleções num momento muito negativo.