Braga - F. C. Porto: um nulo que só agradou mesmo aos rivais no sofá

Empate no Minho mantém F. C. Porto no segundo lugar, mas agora a dez pontos do Benfica. Braga pode ver o Sporting aproximar-se na luta pelo pódio.

Faltaram os golos a um jogo interessante numa Pedreira em ebulição, no qual o Braga esteve mais tempo por cima. O F. C. Porto também teve hipóteses de o ganhar, sobretudo numa ocasião flagrante desperdiçada por Evanilson a quatro minutos dos 90, mas foi a equipa minhota a acabar em desespero, depois de Pizzi ter falhado dois golos cantados já nos descontos, o segundo dos quais mesmo no último lance.

Se a perspetiva portista é a de lutar pelo segundo lugar, tendo em conta que o título já parece entregue ao Benfica, agora a dez pontos de distância, então o resultado não foi mau para a equipa de Sérgio Conceição. Com marcas físicas e anímicas evidentes, após a eliminação da Champions, os dragões aguentaram o embate com um adversário que continua dois pontos atrás. Mesmo sem a vitória, os bracarenses podem olhar para a frente, embora não convenha deixar de lado o retrovisor, pois o Sporting tem condições para se aproximar do terceiro posto, caso ganhe o jogo que adiou nesta jornada, em Barcelos.