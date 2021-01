Braga - Torreense: Sem direito a folias na tarde das estreias

João Faria Hoje às 18:21 Facebook

Rolando e Vítor Oliveira marcam pela primeira vez e "bis" de Abel Ruiz, num triunfo fácil. Minhotos recebem Santa Clara nos quartos.

Não houve sequer espírito de Carnaval em Braga, com a equipa de Torres Vedras, líder invicta da série F do Campeonato de Portugal, a cair com naturalidade da Taça de Portugal, face à clara supremacia da equipa arsenalista.

Mesmo em modo de poupança, o Braga alcançou, sem discussão, a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal, goleando por 5-0 o Torreense e marcando encontro com o Santa Clara, na próxima fase. É a sexta vez, nos últimos dez anos, que está nesta fase da prova, mantendo-se assim, esta época, em quatro frentes.

Já para o Torreense, apesar do esforço patenteado, não foi possível contrariar minimamente o domínio do adversário e os números finais traduzem isso mesmo. Oriundo de uma cidade famosa pelas festas carnavalescas, o Torreense almejou a surpresa, mas o Braga não foi na conversa. Encarou o jogo com seriedade, tendo o mérito de simplicar a tarefa.

Com apenas três golos sofridos em 13 jogos oficiais e onde nunca perdera, o Torreense consentiu quatro tentos em menos de uma hora e acabou por levar uma mão cheia! Mundos distintos, mesmo que pela frente tenham encontrado um adversário com protagonistas bem diferentes dos da maioria dos jogos.

Desde logo olhando para os autores dos golos, com Rolando, que há pouco tempo estava na porta de saída, a estrear-se a marcar, num golpe de cabeça, à ponta de lança, após desmarcação de João Novais. Pouco depois, Abel Ruiz assinou o primeiro dos dois golos neste jogo: uma arrancada de Galeno em que o espanhol encostou para o 2-0 e uma recarga no 4-0.

Pelo meio houve tempo para Ricardo Esgaio, a meias com Mamadou Traoré, assinar o terceiro golo. Nos descontos e a castigar falta na área de Aílton Tavares sobre André Horta, o jovem Vítor Oliveira apontou o penálti, estreando-se a marcar pela equipa principal e fechando a goleada.