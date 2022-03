Golos a abrir e a fechar dão vitória ao Braga sobre o Mónaco

JN Hoje às 20:51 Facebook

Dois golos a abrir e a fechar o encontro garantiram ao Braga o triunfo sobre o Mónaco, por 2-0, esta quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Logo aos 3 minutos de jogo, Abel Ruiz colocou os minhotos a vencer, numa recarga após um canto, depois do avançado espanhol ter cabeceado primeiro com perigo.

Pouco depois, Iuri Medeiros desperdiçou o segundo tento dos arsenalistas.

Aos 34 minutos, Ben Yedder viu um golo ser anulado por posição irregular, num lance invalidado pelo VAR. Aliás, o videoárbitro também anulou um golo ao português Gelson Martins, do Mónaco.

Mesmo em cima da pausa Rodrigo Gomes, em boa posição, obrigou o guarda-redes Nubel a grande defesa, mantendo o 1-0 no marcador.

No segundo tempo, os minhotos continuaram por cima do jogo, mas só muito perto do final conseguiram chegar ao segundo golo, num cabeceamento de Vítor Oliveira a cruzamento de Fabiano, marcava o cronómetro 89 minutos.

O segundo jogo está marcado para o próximo dia 17 de março, pelas 17.45 horas, no principado.