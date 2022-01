Braga: Adjunto João Mário rende Carvalhal em Alvalade

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:59 Facebook

Treinador adjunto, de 55 anos, assume os comandos da equipa face à ausência do treinador principal, castigado pelo Conselho de Disciplina. Recurso não tem feitos suspensivos.

O treinador Carlos Carvalhal foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e não vai orientar a equipa frente ao Sporting (depois de amanhã, 20.30 horas, Sport TV1). O técnico foi expulso frente ao Marítimo e vai cumprir um jogo de castigo, além de pagar uma multa de 1 734 euros.

Segundo o mapa de castigos, Carvalhal foi admoestado com o cartão vermelho por ter utilizado "linguagem ofensiva e abusiva" para com o árbitro Gustavo Correia. A ausência no banco será colmatada pelo adjunto João Mário, de 55 anos, que já acompanha o treinador principal desde 2008/09, quando integrou a equipa técnica do Asteras Tripolis. Como jogador, vestiu a camisola do Braga quando Carvalhal também fazia parte do plantel.