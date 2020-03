Braga anuncia Custódio Castro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga oficializou Custódio Castro como novo treinador da equipa principal, depois da saída de Rúben Amorim para o Sporting.

Custódio, de 36 anos, foi o escolhido para substituir Rúben Amorim no comando técnico do Braga e já foi oficializado esta quinta-feira. Depois de uma passagem pelos sub-17, o ex-internacional português será o terceiro técnico do Braga esta temporada, depois da saída de Ricardo Sá Pinto e Rúben Amorim, para o Sporting.

O novo treinador dos guerreiros é apresentado esta quinta-feira às 12.30 horas. A equipa técnica será composta por Micael Sequeira - era já o treinador adjunto de Rúben Amorim -, Paulo Jorge, Hugo Freitas, Jorge Vital e Orlando Silva.

Leia o comunicado da íntegra:

"A SC Braga, SAD anuncia que Custódio Castro assume o cargo xde Treinador Principal, liderando a equipa técnica que é ainda formada por Micael Sequeira, Paulo Jorge, Hugo Freitas, Jorge Vital e Orlando Silva.

Custódio Castro, de 36 anos, é uma figura da história do Clube, ao serviço do qual realizou 126 jogos e marcou 11 golos, sendo o mais importante de todos aquele que significou o apuramento para a final da UEFA Europa League 2010/11.

Vencedor da Taça da Liga 2012/13, Custódio abraçou a carreira de treinador a convite do SC Braga, em 2017. Foi treinador-adjunto do SC Braga B e esta época assumiu o comando da equipa de Sub-17, que conduziu até à fase final com uma série de sete vitórias consecutivas.

Custódio já orienta o treino desta quinta-feira e será apresentado em Conferência de Imprensa agendada para as 12h30.

A sua equipa técnica é também ela formada por referências do SC Braga, entre as quais o antigo central Paulo Jorge, para além dos adjuntos que transitam e que levam já muitos anos ao serviço do Clube".