Braga anuncia novo patrocinador

JN Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Contrato com a Moosh válido para as próximas três épocas

O SC Braga anunciou, esta sexta-feira, o novo patrocinador principal das suas equipas profissionais de futebol, num acordo que se estende por três temporadas.

António Salvador, presidente do SC Braga, entende esta parceria como muito relevante para o futuro próximo dos Guerreiros do Minho. "É com grande entusiasmo que o SC Braga inicia a parceria com a Moosh, o que acontece por haver uma grande sintonia quanto aos objetivos que ambos traçamos para os próximos anos e que passam por um enorme crescimento, que queremos alcançar conjuntamente. Senti da parte da Moosh uma firme vontade em se associar ao SC Braga e uma grande valorização e reconhecimento da força que o nosso clube tem, tanto a nível nacional como internacional", referiu.

Para António Salvador, esta é uma relação que vai também aportar valor para os sócios e adeptos do SC Braga. "Estou certo de que daremos à Moosh a expressão e o retorno que o nosso parceiro deseja, da mesma forma que acredito que o apoio da Moosh será de extrema relevância para o nosso crescimento. Agradeço a confiança demonstrada e sinto que ao longo dos próximos anos as nossas equipas de trabalho vão, para além deste acordo de patrocínio, aprofundar uma interação que vai também criar grande valor para os nossos sócios e adeptos", conclui.

Da parte da casa de apostas desportivas e jogo online, o CEO Martin Bengtsson salientou uma sintonia total entre a Moosh e o SC Braga. "O SC Braga é um clube notável que quer desafiar os maiores, tal como nós. Por isso, estou confiante que este é o parceiro ideal", começou por notar, concretizando: "O SC Braga é um clube com uma história rica e adeptos apaixonados e estamos genuinamente honrados por termos assegurado este distinto patrocínio."