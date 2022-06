Braga anuncia novo treinador do futebol feminino

Gonçalo Nunes chega proveniente do Sporting e assina contrato por duas épocas.

O futebol feminino do Braga tem um novo treinador. Gonçalo Nunes é o escolhido pela formação liderada por António Salvador para ingressar na equipa sénior feminina, tendo assinado um contrato válido para as próximas duas temporadas. O treinador de 47 anos chega proveniente do Sporting, onde conquistou a Taça de Portugal na época passada, tendo ainda passagens pelo Amora e Estoril.

João Castelo-Branco, Clemente Pimenta, Márcio Santos e João Atalaia serão os restantes membros da equipa técnica.

"O Braga é um clube ambicioso, tal como eu. As primeiras impressões foram excelentes, é um clube com muitas condições, recursos logísticos e humanos. Tem um gosto e carinho muito grande pelo futebol feminino", referiu Gonçalo Nunes, em declarações aos meios do clube arsenalista.