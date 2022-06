Braga anuncia primeiro reforço e Lacazette deixa Arsenal ao fim de cinco anos

Costinha tornou-se o primeiro reforço do Braga, para a temporada 2022/23, oriundo da Académica. Lacazette deixa o Arsenal, a custo zero, e poderá regressar ao Lyon

Braga: O extremo, de 21 anos, é o primeiro reforço para Artur Jorge atacar a temporada 2022/23. Costinha chega da Académica, tendo assinado um contrato até 2025, e revela que esta transferência representa o "realizar de um sonho". "É um orgulho enorme estar no SC Braga. Quando soube que havia a possibilidade de vir para cá nem queria acreditar que era verdade. Agora que estou aqui posso dizer que é um sonho tornado realidade", afirmou o novo guerreiro. No ano passado, pelos estudantes, Costinha realizou 35 jogos, onde somou dois golos e duas assistências.

Arsenal: Alexandre Lacazette deixou o Arsenal ao final de cinco anos e poderá estar perto de regressar ao Lyon, a custo zero, de onde chegou a Londres por 53 milhões de euros. O avançado francês, de 31 anos, prepara-se para deixar os 'gunners' ao fim de 206 jogos e 71 golos, tendo inclusive sido capitão em várias partidas. Sem nunca se impor como um titular absoluto, o avançado contribuiu para a conquista de uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, ambos em 2020. No último adeus Lacazette deiou uma mensagem simples, mas sentida. "Só quero dizer...obrigado", revelou de modo curto, através das redes sociais.

Udinese: Leonardo Buta, jovem de 19 anos do Braga, poderá estar perto de deixar os 'guerreiros' estando apontado à Udinese, onde joga o compatriota Beto. O ala deverá custar aos cofres da formação de Udine cerca de dois milhões de euros para assinar um contrato de longa duração. Apesar das tentativas de renovação por parte do Braga, o jogador preferiu abraçar a primeira aventura no estrangeiro da carreira. Buta foi um dos muitos jovens lançados por Carlos Carvalhal, em 2021/22, cumprindo apenas cinco jogos.

Alemanha: Enquanto o irmão, Leonardo, está prestes a rumar a Itália, Aurélio Buta assinou pelo Frankfurt, vencedor da Liga Europa. O lateral, de 25 anos, deixou o Royal Antwerp em fim de contrato, recusando a renovação, e assinouaté junho de 2026 com os alemães. O jogador formado no Benfica passou as últimas cinco temporadas em Antuérpia e durante esse período, além dos muitos jogos e várias assistências, Buta conquistou uma Taça da Bélgica.

PUB

Espanha: O Valladolid está bastante interessado em assegurar a contratação do sportinguista, Gonzalo Plata, que atuou no clube espanhol, por empréstimo, em 2021722. O problema está na cláusula de opção de compra do empréstimo, fixada nos 10 milhões de euros. "O Plata está agora focado na seleção do Equador e tem uma cláusula muito complicada para o nosso clube. Vamos discutir nos próximos dias mas não será fácil. Vamos ver o que se poderá passar nos próximos tempos", afirmou o presidente, Ronaldo Nazário. Na temporada transata o extremo equatoriano jogou em 31 partidas, num total de 1926 minutos, com o registo de seis golos.

Bétis: O clube de Sevilha garantiu a contratação definitiva de Willian José, avançado que esteve emprestado ao Bétis pela Real Sociedad. O brasileiro, de 30 anos, assinou contrato até 2026 com o novo clube e terá custado cerca de 10 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. Na temporada transata, Willian José completou 44 partidas ao serviço do emblema espanhol, onde marcou dez golos e fez cinco assistências.

Inglaterra: O Brighton anunciou a renovação de Pascal Gross, até 2024. O alemão, de 30 anos, está ao serviço dos ingleses desde a época 2017/18 e na última temporada, efetuou 33 jogos, marcou dois golos e fez quatro assistências. No cômputo geral, ao longo das últimas cinco temporadas de ligação, o jogador somou mais de 150 partidas na Premier League e marcou 17 golos pela formação inglesa.