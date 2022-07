Braga anuncia reforço para a equipa B que já conhece alguns colegas

Mathys Jean-Marie é a mais recente contratação para a equipa B do Braga. O avançado de 20 anos chega proveniente do Clermont e assina um vínculo válido para as próximas três épocas. Esta será a primeira experiência fora de França para o jovem atacante, que já representou as seleções jovens de Portugal.

Ao serviço da equipa das Quinas, já jogou com Zé Pedro, Diogo Fonseca e Berna, futebolistas que irá reencontrar no Braga. "Estou muito feliz e honrado por assinar o meu primeiro contrato com o Braga e muito grato pela confiança que o clube deposita em mim. Estou perante o meu primeiro desafio fora de França. É algo novo para mim e quero adaptar-me o mais rápido possível", referiu, aos meios do clube.