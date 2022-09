Braga anuncia resultado positivo de mais de três milhões de euros

Arsenalistas revelaram lucros no exercício relativo à temporada desportiva de 2021/22.

A SAD do Braga anunciou esta quarta-feira um resultado líquido positivo de 3,110 milhões de euros, relativos à época desportiva 2021/22, num "exercício ainda pautado por múltiplos constrangimentos associados à pandemia provocada pela Covid-19", pode ler-se, no documento enviado à CMVM. Na temporada 2020/21, os minhotos tinham apresentado um prejuízo de 1,93 milhões de euros, ou seja, os ganhos da época passada representam um regresso dos arsenalistas aos lucros. Estes números, no entanto, não refletem os ganhos da venda de David Carmo ao F. C. Porto, visto que este negócio foi concluído no decorrer do exercício económico 2022/23.

Os rendimentos operacionais, excluindo as operações com direitos de atletas, alcançaram os 29,563 milhões de euros, o que representa um "Incremento de 15% face à temporada transata, alicerçados não apenas na progressiva normalização do segmento matchday, mas sobretudo na performance desportiva (e financeira) da equipa principal da Sociedade nas competições europeias". Já os rendimentos líquidos obtidos com operações que envolveram os direitos de atletas ascenderam a 22,204 milhões, elevando o rendimento total a mais de 52 milhões de euros, o segundo valor mais alto da história da SAD do Braga.

Os gastos operacionais, excluindo operações com direitos de atletas, tiveram um decréscimo de 1,067 milhões de euros resultante principalmente na redução em 8% dos gastos com o pessoal. O Passivo da SAD minhota também reduziu em 10%, que se traduz em 5,415 milhões, e está agora fixo em 49,175 milhões.

"A este respeito, e dada a sua elevada representatividade na estrutura de custos da Sociedade, refira-se que as remunerações do pessoal ascenderam a 16,248 Milhões de Euros, ao que acresceram prémios de desempenho (2,591 Milhões de Euros), encargos sobre remunerações (1,724 Milhões de Euros), seguros de acidentes de trabalho (2,167 Milhões de Euros), entre outros (2,256 Milhões de Euros). Estes valores incluem todos os gastos inerentes aos atletas, treinadores e staff que compõem as equipas da Braga SAD, nomeadamente formação (sub-15, sub-17 e sub-19), equipa sub-23, equipa B e equipa principal, e demais colaboradores", pode ler-se no documento enviado à CMVM.

A SAD do Braga concluiu a época 2021/22 com capitais próprios positivos de 42,287 milhões de euros, o que se traduz no montante mais elevado de sempre da instituição, e ainda uma autonomia financeira superior a 46%. Por fim, o resultado antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) passou dos 6,866 milhões de euros para os 12,385.