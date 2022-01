Braga apresenta avançado David Nzanza para a formação

JN Hoje às 18:37 Facebook

O Braga anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado angolano David Nzanza, de 18 anos, por época e meia, para alinhar pelas equipas B, sub-23 e sub-19.

Internacional pelas seleções jovens de Angola, já foi chamado a trabalhar com as Palancas Negras e é considerado um jogador com uma grande margem de progressão.

Em 2019 Nzanza esteve presente no Campeonato do Mundo de sub-17, no qual a seleção angolana chegou aos oitavos de final (marcou um golo em quatro jogos), e na Taça das Nações Africanas, na qual foram terceiros.

"Quero agradecer ao SC Braga pela oportunidade que me está a dar e sinto-me muito feliz por estar aqui. É um clube grande e desde que vim aqui treinar à experiência acolheram-me como um filho. Mostrei o que sei e estou contente por estar no SC Braga", salientou o jogador, em declarações ao site oficial do clube minhoto.

David Nzanza reconhece que a adaptação foi complicada: "No início foi um pouco difícil adaptar-me à parte tática, mas agora estou com ritmo e já sei como as coisas funcionam aqui. Sinto-me com muita vontade. Tenho que dar o meu melhor dentro de campo porque o clube já me dá todas as condições".

O avançado define-se como "um jogador veloz, forte, que ataca a profundidade e que gosta de marcar golos". "Esses são os meus pontos fortes", frisou.