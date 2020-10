Braga apresenta contas aos sócios no sábado

João Faria, na Ucrânia Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Só podem estar 600 associados no recinto e têm de cumprir várias regras de higienização. As quotas de setembro têm de estar em dia.

O Braga tem em agenda uma assembleia geral para se realizar no sábado, às 9.30 horas, no Grande Auditório do Fórum de Braga, onde o clube autoriza a presença máxima de 600 pessoas, tendo em conta as regras sanitárias por causa da pandemia. Por isso, é obrigatória a utilização de máscara, assim como a higienização das mãos e os sócios terão um espaço de segurança reservado entre cadeiras. À entrada, será medida a temperatura.

Os associados só poderão estar presentes se tiverem em dia as quotas de setembro. O presidente António Salvador vai apresentar associados um lucro de 8,6 milhões de euros, referente ao exercício da época 2019/20.