Braga-Arouca: Abel Ruiz e Banza afiam a espada dos guerreiros

Arsenalistas regressam às vitórias depois do desaire contra a Fiorentina e não deixam fugir o F. C. Porto. Avançado espanhol marcou o golo mais rápido da Liga aos 18 segundos de jogo.

Os adeptos do Braga voltaram a sorrir. Os guerreiros venceram o Arouca por 2-0, com golos dos dois avançados Abel Ruiz e Banza, regressando aos triunfos após a derrota contra a Fiorentina. O conjunto minhoto mantém a perseguição ao F. C. Porto na luta pelo segundo lugar e continua a dois pontos dos dragões.

O Braga entrou cheio de vontade na partida e não precisou de muito tempo para faturar. Após uma boa jogada coletiva, Abel Ruiz marcou o golo mais rápido da presente edição do campeonato, aos 18 segundos. Curiosamente, o segundo golo mais rápido da Liga foi no Arouca-Braga da primeira volta, aos 22 segundos, por Banza.